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Все увереннее и увереннее. Ипсвич - Манчестер Сити 0:6. Видео голов и обзор матча

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Все увереннее и увереннее. Ипсвич - Манчестер Сити 0:6. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" разгромил "Ипсвич" в выездном поединке 22-го тура английской Премьер-лиги.

В каждом из таймов "горожане" отличились тремя забитыми мячами. Дубль на свой счет записал Фил Фоден.

На данный момент "Сити" занимает четвертое место в чемпионате.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Манчестер)

"Ипсвич" — "Манчестер Сити" 0:6

Голы: Фоден (27, 42), Ковачич (30), Доку (49), Холанд (57), Макети (69)

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