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Все увереннее и увереннее. Ипсвич - Манчестер Сити 0:6. Видео голов и обзор матча
Подопечные Гвардиолы не заметили одного из аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" разгромил "Ипсвич" в выездном поединке 22-го тура английской Премьер-лиги.
В каждом из таймов "горожане" отличились тремя забитыми мячами. Дубль на свой счет записал Фил Фоден.
На данный момент "Сити" занимает четвертое место в чемпионате.
АПЛ, 22-й тур
Стадион: "Портмен Роуд" (Манчестер)
"Ипсвич" — "Манчестер Сити" 0:6
Голы: Фоден (27, 42), Ковачич (30), Доку (49), Холанд (57), Макети (69)
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