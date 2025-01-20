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Гвардиола отметил игру капитана своей команды в матче с Ипсвичем
Испанский тренер решил подбодрить лидера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Жузеп Гвардиола похвалил капитана команды, Кевина Де Брюйне, за его игру в матче против "Ипсвича" (0:6).
"Кевин Де Брюйне отсутствовал в течение длительного времени в прошлом сезоне, также у него были определенные проблемы в текущей кампании. Однако сейчас он играет на привычном для себя уровне, к которому мы все также привыкли. Его уровень игры показывает то, каким исключительным футболистом на самом деле он является. Посмотрите на показатели Кевина в последних двух или трех поединках... Он находится в невероятной форме».
В этом сезоне 33-летний Кевин Де Брюйне забил два гола и отдал 6 результативных передач в 20 матчах на клубном уровне. Также напомним, что действующий контракт бельгийца с "горожанами" истекает в конце июня 2025 года.
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