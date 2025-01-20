Переписал историю. Полузащитник Брайтона установил рекорд результативности в АПЛ

Полузащитник "Брайтона" Каору Митома вписал свое имя золотыми буквами в историю АПЛ, став самым результативным японцем в чемпионате Англии. В матче с "Манчестер Юнайтед" (1:3) 27-летний футболист отметился голом и ассистом.

На данный момент Митома занимает первое место в списке японских игроков с наибольшим количеством голов в истории АПЛ, отметившись 15-м забитым мячом в чемпионате Англии. Хавбек "чаек" обошел в списке бомбардиров Синдзи Окадзаки, на счету которого 14 голов в Премьер-лиге в составе "Лестера". Вместе с "лисами" японец даже становился обладателем титула АПЛ в сказочном для Раньери и Ко сезоне 2015/16. Каору Митома к тому же отдал 12 ассистов в этом турнире, что вдвое больше, чем у любого другого японского игрока.

Kaoru Mitoma makes history ???? pic.twitter.com/FbD6atvQHz — Premier League (@premierleague) January 19, 2025

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Добавим, что в этом сезоне Каору Митома провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами и тремя ассистами.