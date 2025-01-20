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Болельщики английского клуба пытались подкупить арбитра во время матча
Эпизод попал в объектив телекамер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Ноттингем Форест" пытались подкупить главного арбитра во время матча АПЛ против "Саутгемптона", в котором их команда одержала победу со счетом 3:2.
После того как футболисты "Ноттингема" на 64-й минуте забили четвертый гол, арбитр матча Энтони Тейлор ушел смотреть видеоповтор эпизода из-за подозрения на офсайд у одного из игроков "лесников". В это время болельщики хозяев в шутку держали перед рефери свои кошельки и кредитные карты, пытаясь подкупить судью, чтобы тот засчитал взятие ворот.
NOTTINGHAM FOREST FANS HOLDING THEIR WALLETS AND CREDIT CARDS UP TO THE REF! ???????????? pic.twitter.com/c4oYzplWKz— David (@DavidC547191308) January 19, 2025
В соцсетях видео этого момента немедленно стало вирусным, набрав почти 3 миллиона просмотров.
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Также напомним, что "Ноттингем Форест" сейчас находится на третьем месте в АПЛ, имея одинаковое количество очков с лондонским "Арсеналом" после 22-ух сыгранных туров — по 44 пункта.
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