Болельщики английского клуба пытались подкупить арбитра во время матча

Болельщики "Ноттингем Форест" пытались подкупить главного арбитра во время матча АПЛ против "Саутгемптона", в котором их команда одержала победу со счетом 3:2.

После того как футболисты "Ноттингема" на 64-й минуте забили четвертый гол, арбитр матча Энтони Тейлор ушел смотреть видеоповтор эпизода из-за подозрения на офсайд у одного из игроков "лесников". В это время болельщики хозяев в шутку держали перед рефери свои кошельки и кредитные карты, пытаясь подкупить судью, чтобы тот засчитал взятие ворот.

NOTTINGHAM FOREST FANS HOLDING THEIR WALLETS AND CREDIT CARDS UP TO THE REF! ???????????? pic.twitter.com/c4oYzplWKz