Успех Арне Слота в Ливерпуле – случайность или закономерный результат?

Подписывая контракт с "Ливерпулем", Арне Слот понимал, что пришел не в обычный клуб из первой тройки АПЛ. Нидерландец занял место живой легенды - Юргена Клоппа. Немецкого тренера боготворили болельщики не только "Ливерпуля", а всей Англии и Европы. Сомнений в том, что руководство сделало правильный выбор, было гораздо больше, чем оптимизма. Грэм Сунесс говорил о недостатке опыта у нидерландца, Робби Фаулер вообще раньше ничего не слышал о Слоте, Майкл Оуэн сделал предположение, что "Ливерпуль" с новым тренером покатится вниз.

Арне Слот в "Ливерпуле" - это один из редких случаев, когда тренер приходит не спасать команду, как, например, Мареска в "Челси" и Раньери в "Роме". Возможно, удержать результат, а еще и улучшить гораздо сложнее, чем спасти команду от вылета в Чемпионшип. Перед Слотом стояла достаточно сложная задача. Справился ли нидерландец с таким вызовом по результатам шести месяцев сезона?

Достойное наследство

Юрген Клопп оставил в наследство Арне Слоту сильный коллектив. Трансферное лето 2024 года "Ливерпуль" провел очень спокойно. Пока все оформляли громкие сделки, "красные" готовились к сезону. И лишь перед стартом новой компании команда получила два новичка. Один из них - Георгий Мамардашвили отправился назад в "Валенсию" (аренда). А в Федерико Кьезе главный тренер видел резервного игрока. Правда, итальянец травмировался и длительній период времени занимал место в лазарете. Получается, "Ливерпуль" вошел в сезон без новых игроков. Большой плюс для Слота - никто из основных футболистов не покинул клуб.

Главным героем "красных" остается Мохаммед Салах. Египтянин проводит свой лучший сезон на "Энфилде". Сегодня он один из лучших бомбардиров и ассистентов сезона 2024/2025 и один из первых претендентов на "Золотой мяч" 2025 года. Но следует признать, что один Салах не смог бы вытянуть "Ливерпуль" на первое место в АПЛ. При Слоте заметен фантастический прогресс Коди Гакпо и Луиса Диаса. Кстати, Коди проводит, как и Салах, лучший сезон в "Ливерпуле".

Арне Слот достал из резерва Райана Гравенберха. Этот футболист совершенно случайно появился в "Ливерпуле". В 2023 году клуб не смог договориться о подписании Ромео Лавии и Мойзеса Кайседо. Пришлось обратить внимание на запасной вариант. Собственно, подписав контракт с "Ливерпулем", Райан так и оставался запасным вариантом до тех пор, пока не пришел Арне Слот. Сегодня 22-летний Гравенберх - ключевой игрок основного состава, один из лучших по перехватам, отборам, продвигаемым передачам.

Нет вопросов и к 33-летнему Ван Дейку, который остается ключевым защитником "Ливерпуля" и одним из лучших в Европе. Ибраим Конате и Джо Гомес, заменяя друг друга на поле, не создают проблем Слоту.

Последнее время допускает много ошибок Энди Робертсон. Но у Слота есть отличный вариант – Константинос Цимикас.

Если не брать во внимание превращение Гравенберха из резервного игрока в основного, состав "Ливерпуля" при Арне Слоте не изменился.

Однако, команда выглядит совершенно иначе. Возможно, "красные" стали играть менее интересно и более прагматично. Но результат говорит о хорошей тенденции. "Ливерпуль" гораздо реже отыгрывается, команда научилась подстраиваться под соперника, благодаря контролю мяча меньше ошибаться и пропускать. Арне Слоту удалось найти решения многих задач, которые перед ним стояли на старте сезона в АПЛ.

До идеала еще далеко, но...

Пожалуй, мало кто удивился, если бы "Ливерпуль" стартовал во главе с новым тренером не так круто - в первых десяти матчах (во всех турнирах) "красные" одержали девять побед и только один раз проиграли. Ближе к январю 2025 года, конечно, некоторые матчи не принесли столь желаемого результата. После победы над мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов и над "Манчестер Сити" в АПЛ, команда Слота не смогла одолеть "Ньюкасл" и завершила матч ничейным результатом (3:3). Удивительно, но и "Фулхэм" обыграть "красным" не удалось (2:2). Пятого января "Ливерпуль" не взял три очка в матче с "Манчестер Юнайтед" (2:2) и 14 января - в матче с "Форест" (1:1).

Потери очков - неприятная ситуация. Но не столько серьезная пока что. Первый преследователь "Ливерпуля" в АПЛ - "Арсенал" играет не так остро. Команда Артеты делает ставку на стандарты. Да еще и Сака (главный моторчик атак) не скоро вернется на поле. "Форест" вряд ли готов в нынешнем сезоне бороться за чемпионство. Ну а "Манчестер Сити" вообще не составляет конкуренцию сегодня. По всей видимости "Ливерпуль" все-таки возьмет золото АПЛ в сезоне 2024/2025 (если не случится форс-мажор). Такое состояние грандов АПЛ (претендентов на чемпионство), конечно помогает Арне Слоту удерживаться на первой позиции. Никто не знает, как бы выглядела турнирная таблица, если бы "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне не провалился.

Конечно, "Ливерпулю" до совершенства еще далеко. Многие матчи "красные" выиграли с минимальной разницей. Ничья с "Ноттингем Форест" (14 января 2025 года) показала, что проблемы у Слота есть. Атакующая тройка Салах - Диас - Гакпо не смогли найти щель в обороне "лесников". Да и выглядел этот треугольник совсем не ярко. Замены Слота можно назвать идеальными. Константинос Цимикас заменил Эндрю Робертсона, а Диогу Жота - Ибраима Конате. Вышедшим игрокам понадобилась одна минута, чтобы спасти матч. Цимикас подал угловой, Жота выиграл верховую борьбу, замкнул передачу и отправил мяч в сетку ворот "Фореста". Счет сравняли. Но на большее команда Слота не наработала.

Матч Кубка лиги восьмого января с "Тоттенхэмом" (1:0) показал уязвимость обороны "Ливерпуля". На старте сезона защита "красных" выглядела менее открытой. Сегодня игроки обороны допускают детские ошибки. Конечно, гол "шпоры" забили в тот момент, когда "Ливерпуль" играл в меньшинстве (Цимикас получал медицинскую помощь за пределами поля). Но "красные" проиграли, не забив даже один гол. И надо сказать, очень разочаровали Арне Слота. "Я расстроен. Не мог себе представить, что мы проиграем этот матч. С такой командой, как "Тоттенхэм" следует играть гораздо внимательней и острее", — сказал Арне Слот после матча.

Стоит ли начинать беспокоиться и думать, что команда может упасть так же стремительно, как взлетела вверх? Скорее нет, чем да.

Матч против "Брентфорда" (18 января) лишний раз доказывает, что "Ливерпуль" не случайно занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Да, игра оставила не самые лучшие впечатления. За 90 минут команда Слота с неизменной пока атакующей тройкой Салах - Диас - Гакпо не сумели найти путь к воротам Флеккена. 37 ударов в сторону ворот - ни один не стал результативным. Мог отличиться Собослаи. Венгр дважды мог заставить голкипера "Брентфорда" вынимать мяч из сетки ворот. Но первый раз после сольного прохода у Собослаи не хватило времени на мощный удар. Второй раз его пушечный выстрел поразил только створ ворот. На 65-й минуте Слот отправил отдыхать Диаса и выпустил Дарвина Нуньеса. Казалось, мяч от уругвайца, как всегда, будет лететь мимо. Но в дополнительное время Нуньес оформил дубль.

Слоту и команде следует поработать над многими компонентами игры. Например, над стандартами. У "Ливерпуля" очень слабые показатели результативности на стандартах. "Красным" никак не удается забивать во время угловых. Но в целом, у "Ливерпуля" есть все шансы не упустить первое место в нынешнем сезоне. А лидерство в турнирнирной таблице АПЛ все-таки далеко не случайность. Есть в сегодняшнем "Ливерпуле" чемпионский дух, в отличие от их преследователей.

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