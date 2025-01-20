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Гвардиола сравнялся с рекордным показателем Венгера в АПЛ
Именитый коуч в шаге от того, чтобы догнать другую легенду
Getty Images / Global Images Ukraine
Благодаря разгромной победе "Манчестер Сити" над "Ипсвичем" со счетом 6:0 наставник "горожан" стал на шаг ближе к очередному историческому достижению.
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сравнялся с показателем Арсена Венгера, экс-наставником "Арсенала", по количеству матчей в истории АПЛ, в которых его команда забивала по крайней мере шесть голов в ворота соперника — 13 игр.
При этом только "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона имеет больше таких поединков, у менеджера "красных дьяволов" их было 14 за время своей карьеры в клубе.
Most times a manager has seen his side score 6+ goals in a Premier League game in the competition’s history:— Squawka (@Squawka) January 19, 2025
◎ 14 - Sir Alex Ferguson
◎ 13 - Arsene Wenger
◉ 13 - Pep Guardiola
Pep is coming for another Fergie record. ???? pic.twitter.com/SzS2fqL0uR
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Заметим, что 54-летний Пеп Гвардиола проводит свой девятый сезон в АПЛ вместе с "Манчестер Сити". При этом Алекс Фергюсон провел 21 сезон в роли главного тренера "МЮ" в этом турнире, а Арсен Венгер возглавлял "Арсенал" в течение 22 сезонов в чемпионате Англии.
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