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Гвардиола сравнялся с рекордным показателем Венгера в АПЛ

Англия

Именитый коуч в шаге от того, чтобы догнать другую легенду

Гвардиола сравнялся с рекордным показателем Венгера в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Благодаря разгромной победе "Манчестер Сити" над "Ипсвичем" со счетом 6:0 наставник "горожан" стал на шаг ближе к очередному историческому достижению.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сравнялся с показателем Арсена Венгера, экс-наставником "Арсенала", по количеству матчей в истории АПЛ, в которых его команда забивала по крайней мере шесть голов в ворота соперника — 13 игр.

При этом только "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона имеет больше таких поединков, у менеджера "красных дьяволов" их было 14 за время своей карьеры в клубе.

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Заметим, что 54-летний Пеп Гвардиола проводит свой девятый сезон в АПЛ вместе с "Манчестер Сити". При этом Алекс Фергюсон провел 21 сезон в роли главного тренера "МЮ" в этом турнире, а Арсен Венгер возглавлял "Арсенал" в течение 22 сезонов в чемпионате Англии.

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Арсен Венгер Алекс Фергюсон АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Андрей Журба
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