Гвардиола сравнялся с рекордным показателем Венгера в АПЛ

Благодаря разгромной победе "Манчестер Сити" над "Ипсвичем" со счетом 6:0 наставник "горожан" стал на шаг ближе к очередному историческому достижению.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сравнялся с показателем Арсена Венгера, экс-наставником "Арсенала", по количеству матчей в истории АПЛ, в которых его команда забивала по крайней мере шесть голов в ворота соперника — 13 игр.

При этом только "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона имеет больше таких поединков, у менеджера "красных дьяволов" их было 14 за время своей карьеры в клубе.

Most times a manager has seen his side score 6+ goals in a Premier League game in the competition’s history:



◎ 14 - Sir Alex Ferguson

◎ 13 - Arsene Wenger

◉ 13 - Pep Guardiola



