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Челси следит за молодым вратарем из Серии А
Перспективный голкипер стал настоящей сенсацией в Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" внимательно следит за молодым вратарем из Серии А.
Как сообщает издание Fichajes, руководство "синих" на данный момент рассматривает вариант с возможным подписанием 22-летнего японского голкипера Зиона Судзуки из "Пармы". Итальянцы не готовы продать своего игрока за сумму меньше, чем 40 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось о том, что Судзуки попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии", ведь немецкий гранд продолжает искать долгосрочную замену Мануэлю Нойеру.
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В этом сезоне Зион Судзуки принял участие в 20 играх за "Парму" в чемпионате Италии, проведя три сухих поединка. Его стоимость оценивается в 9 миллионов евро, согласно версии сайта Transfermarkt.
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