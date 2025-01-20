Челси следит за молодым вратарем из Серии А

Лондонский "Челси" внимательно следит за молодым вратарем из Серии А.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "синих" на данный момент рассматривает вариант с возможным подписанием 22-летнего японского голкипера Зиона Судзуки из "Пармы". Итальянцы не готовы продать своего игрока за сумму меньше, чем 40 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что Судзуки попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии", ведь немецкий гранд продолжает искать долгосрочную замену Мануэлю Нойеру.

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В этом сезоне Зион Судзуки принял участие в 20 играх за "Парму" в чемпионате Италии, проведя три сухих поединка. Его стоимость оценивается в 9 миллионов евро, согласно версии сайта Transfermarkt.