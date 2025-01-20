Тренер Тоттенхэма Постекоглу: Мы знаем, что находимся в очень сложной ситуации

Рулевой "Тоттенхэма" Анже Постекоглу высказался о состоянии команды после поражения от "Эвертона" (2:3) в английской Премьер-лиге.

"Мы знаем, что находимся в очень сложной ситуации. С момента последней игры мы потеряли трех важных игроков.

Клуб прекрасно осведомлен о нашем положении, и они (руководство - прим.) делают все возможное. Насколько я знаю, ничего не предвидится, но, надеюсь, до конца трансферного окна что-то появится.

На мне лежит ответственность за группу футболистов, которая у меня есть. Вот на чем я должен сосредоточиться, и я полон решимости вытащить нас из этой ситуации. Мы требуем от 17 и 18-летних игроков огромной работы, чтобы они пытались выигрывать для нас поединки. Речь идет о помощи игрокам, а не обо мне", - сказал австралиец на послематчевой пресс-конференции.