Манчестер Юнайтед ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере левого защитника

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Лечче" о трансфере 20-летнего левого защитника.

Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Патрика Доргу из "Лечче". Оба клуба все еще далеки от того, чтобы заключить сделку, однако в переговорах есть прогресс. Также известно, что датский футболист склоняется к переезду.

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Отмечается, что главный тренер "МЮ" Рубен Аморим хочет усилить состав своей команды в январе, поэтому ему нужны игроки, которые будут идеально подходить для его схемы игры, которым и считается 20-летний Патрик Доргу.

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Также добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу провел 22 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.