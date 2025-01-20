  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере левого защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере левого защитника

Англия

Перспективный футболист готовится к переезду на Туманный Альбион

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере левого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Лечче" о трансфере 20-летнего левого защитника.

Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Патрика Доргу из "Лечче". Оба клуба все еще далеки от того, чтобы заключить сделку, однако в переговорах есть прогресс. Также известно, что датский футболист склоняется к переезду.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед интересуется перспективным защитником из Серии А

Отмечается, что главный тренер "МЮ" Рубен Аморим хочет усилить состав своей команды в январе, поэтому ему нужны игроки, которые будут идеально подходить для его схемы игры, которым и считается 20-летний Патрик Доргу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу провел 22 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Победитель Лиги Европы присоединится к команде, которую возглавляет Жозе Моуринью
yellow-arrow
Инсайдер подтвердил информацию о переезде звездного вингера Манчестер Юнайтед в Испанию
yellow-arrow
Тренер Тоттенхэма Постекоглу: Мы знаем, что находимся в очень сложной ситуации
Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости