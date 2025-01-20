Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере левого защитника
Перспективный футболист готовится к переезду на Туманный Альбион
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Лечче" о трансфере 20-летнего левого защитника.
Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Патрика Доргу из "Лечче". Оба клуба все еще далеки от того, чтобы заключить сделку, однако в переговорах есть прогресс. Также известно, что датский футболист склоняется к переезду.
Отмечается, что главный тренер "МЮ" Рубен Аморим хочет усилить состав своей команды в январе, поэтому ему нужны игроки, которые будут идеально подходить для его схемы игры, которым и считается 20-летний Патрик Доргу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу провел 22 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Крупский определился, где будет играть во второй части сезона
- "Это меня немного раздражает": Довбик признался, что вызывает чувство ненависти в этом сезоне
- Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025
- Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО