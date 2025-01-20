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Челси договорился о подписании центрбека Страсбура - Романо
Ждем официальной информации от Челси
L'Équipe
"Челси" планирует осуществить трансфер центрального защитника Мамаду Сарр из "Страсбура".
По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет с "синими" долгосрочный контракт. А сумма трансфера составит до 15 миллионов евро с учетом всех бонусов.
По условиям потенциального договора, Сарр останется в "Страсбурге" на правах аренды до конца текущего сезона, а затем присоединится к "Челси".
Мамаду в текущем сезоне сыграл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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