Челси договорился о подписании центрбека Страсбура - Романо

"Челси" планирует осуществить трансфер центрального защитника Мамаду Сарр из "Страсбура".

По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет с "синими" долгосрочный контракт. А сумма трансфера составит до 15 миллионов евро с учетом всех бонусов.

По условиям потенциального договора, Сарр останется в "Страсбурге" на правах аренды до конца текущего сезона, а затем присоединится к "Челси".

Мамаду в текущем сезоне сыграл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.