  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити подписал контракт с талантом Палмейраса - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити подписал контракт с талантом Палмейраса - Романо

Англия

Ждем официально

Манчестер Сити подписал контракт с талантом Палмейраса - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" вскоре объявит о подписании контракта с молодым бразильцем Витором Рейсом "Палмейраса". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, все формальности по трансферу уже согласованы, и контракт между футболистом и клубом уже подписан. Виктор прошел медицинское обследование. Ожидается, что "горожане" сделают официальное заявление уже на этой неделе.

Рейс за основную команду "Палмейраса" провел 22 матча, в которых забил 2 гола и получил 4 желтые карточки.

Читайте такжеГвардиола уверен, что возвращение ключевых игроков Ман Сити поможет команде выйти на свой прежний уровень
По теме
yellow-arrow
Новый вингер Астон Виллы не сможет сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов
yellow-arrow
Челси договорился о подписании центрбека Страсбура - Романо
yellow-arrow
Сульшер - о приходе в Бешикташ: Для меня этот проект немного похож на Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Палмейрас (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости