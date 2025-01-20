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Манчестер Сити подписал контракт с талантом Палмейраса - Романо
Ждем официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" вскоре объявит о подписании контракта с молодым бразильцем Витором Рейсом "Палмейраса". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации источника, все формальности по трансферу уже согласованы, и контракт между футболистом и клубом уже подписан. Виктор прошел медицинское обследование. Ожидается, что "горожане" сделают официальное заявление уже на этой неделе.
Рейс за основную команду "Палмейраса" провел 22 матча, в которых забил 2 гола и получил 4 желтые карточки.
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