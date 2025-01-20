Манчестер Сити подписал контракт с талантом Палмейраса - Романо

"Манчестер Сити" вскоре объявит о подписании контракта с молодым бразильцем Витором Рейсом "Палмейраса". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, все формальности по трансферу уже согласованы, и контракт между футболистом и клубом уже подписан. Виктор прошел медицинское обследование. Ожидается, что "горожане" сделают официальное заявление уже на этой неделе.

Рейс за основную команду "Палмейраса" провел 22 матча, в которых забил 2 гола и получил 4 желтые карточки.