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Новый вингер Астон Виллы не сможет сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов

Англия

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Новый вингер Астон Виллы не сможет сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за правил УЕФА "Астон Вилла" не сможет зарегистрировать новых игроков до начала раундов плей-офф Лиги чемпионов.

А это означает, что правому вингеру Дониеллу Малену не будет разрешено сыграть в матче против "Монако" или "Селтика", согласно правилу 32.01 официального Регламента Лиги чемпионов УЕФА:

"После завершения этапа лиги и до начала этапа плей-офф клуб может зарегистрировать максимум трех новых игроков, которые имеют право на участие в оставшихся матчах в текущем соревновании. Такие регистрации должны быть завершены не позднее 6 февраля 2025 года".

Добавим, что 21 января состоится матч "Монако" - "Астон Вилла" в рамках 7-го тура ЛЧ.

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Астон Вилла (Бирмингем) Дониэлл Мален
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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