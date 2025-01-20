Новый вингер Астон Виллы не сможет сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов

Из-за правил УЕФА "Астон Вилла" не сможет зарегистрировать новых игроков до начала раундов плей-офф Лиги чемпионов.

А это означает, что правому вингеру Дониеллу Малену не будет разрешено сыграть в матче против "Монако" или "Селтика", согласно правилу 32.01 официального Регламента Лиги чемпионов УЕФА:

"После завершения этапа лиги и до начала этапа плей-офф клуб может зарегистрировать максимум трех новых игроков, которые имеют право на участие в оставшихся матчах в текущем соревновании. Такие регистрации должны быть завершены не позднее 6 февраля 2025 года".

Добавим, что 21 января состоится матч "Монако" - "Астон Вилла" в рамках 7-го тура ЛЧ.