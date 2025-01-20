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Центрбек Ливерпуля подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт
Ибраима Конате может продолжить выступать за красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате подтвердил информацию о том, что клуб предложил ему новый контракт.
"Да. Это правда, "красные" предложили мне новый договор. Близок ли я к его подписанию? Это уже другой разговор", - сказал футболист.
Добавим, что текущий контракт у Конате рассчитан до 30 июня 2026 года. Защитник в сезоне 2024/25 сыграл 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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