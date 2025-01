Первый узбек в АПЛ. Манчестер Сити приобрел центрбека из Лиги 1

"Манчестер Сити" объявил о подписании центрального защитника Абдукодира Хусанова из "Ланса".

Футболист подписал долгосрочный контракт с "горожанами", рассчитанный до лета 2029 года. Этот трансфер делает Хусанова первым узбеком, который будет выступать в АПЛ.

Сумму трансфера "горожане" не разглашают, но Тransfermarkt пишет, что "Ман Сити" заплатил 40 млн евро.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov ???? pic.twitter.com/ltXMbzm3TK