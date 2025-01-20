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Первый узбек в АПЛ. Манчестер Сити приобрел центрбека из Лиги 1

Англия
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Официально

Первый узбек в АПЛ. Манчестер Сити приобрел центрбека из Лиги 1

Манчестер Сіті

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о подписании центрального защитника Абдукодира Хусанова из "Ланса".

Футболист подписал долгосрочный контракт с "горожанами", рассчитанный до лета 2029 года. Этот трансфер делает Хусанова первым узбеком, который будет выступать в АПЛ.

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Сумму трансфера "горожане" не разглашают, но Тransfermarkt пишет, что "Ман Сити" заплатил 40 млн евро.

Добавим, что Абдукодир присоединился к "Лансу" летом 2023 года. За это время за основную команду сыграл 31 матч, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Узбекистан Манчестер Сити Абдукодир Хусанов
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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