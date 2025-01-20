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Первый узбек в АПЛ. Манчестер Сити приобрел центрбека из Лиги 1
Официально
Манчестер Сіті
"Манчестер Сити" объявил о подписании центрального защитника Абдукодира Хусанова из "Ланса".
Футболист подписал долгосрочный контракт с "горожанами", рассчитанный до лета 2029 года. Этот трансфер делает Хусанова первым узбеком, который будет выступать в АПЛ.
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Сумму трансфера "горожане" не разглашают, но Тransfermarkt пишет, что "Ман Сити" заплатил 40 млн евро.
We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov ???? pic.twitter.com/ltXMbzm3TK— Manchester City (@ManCity) January 20, 2025
Добавим, что Абдукодир присоединился к "Лансу" летом 2023 года. За это время за основную команду сыграл 31 матч, в которых отдал 1 результативную передачу.
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