Ноттингем Форест продолжит сотрудничество со своим центрбеком

Бразильский центральный защитник Мурильо продолжит свои выступления в "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Все формальности по новому контракту, который будет рассчитан до июня 2029 года, уже согласованы, и вскоре будет сделано официальное объявление о продолжении сотрудничества.

Добавим, что Мурильо в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.