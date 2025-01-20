  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест продолжит сотрудничество со своим центрбеком
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест продолжит сотрудничество со своим центрбеком

Англия

Мурильо подпишет новый договор

Ноттингем Форест продолжит сотрудничество со своим центрбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский центральный защитник Мурильо продолжит свои выступления в "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Все формальности по новому контракту, который будет рассчитан до июня 2029 года, уже согласованы, и вскоре будет сделано официальное объявление о продолжении сотрудничества.

Добавим, что Мурильо в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.

Читайте такжеДинамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
По теме
yellow-arrow
Последняя игра тура. Челси - Вулверхэмптон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Первый узбек в АПЛ. Манчестер Сити приобрел центрбека из Лиги 1
yellow-arrow
Центрбек Ливерпуля подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт
Ноттингем Форест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости