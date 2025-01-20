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Ноттингем Форест продолжит сотрудничество со своим центрбеком
Мурильо подпишет новый договор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский центральный защитник Мурильо продолжит свои выступления в "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Все формальности по новому контракту, который будет рассчитан до июня 2029 года, уже согласованы, и вскоре будет сделано официальное объявление о продолжении сотрудничества.
Добавим, что Мурильо в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.
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