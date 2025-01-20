  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, когда Манчестер Сити планирует объявить о подписании звезды Айнтрахта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда Манчестер Сити планирует объявить о подписании звезды Айнтрахта

Англия

Контракт будет подписан в следующие 24 часа

Стало известно, когда Манчестер Сити планирует объявить о подписании звезды Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" успешно завершили переговоры с "Айнтрахтом Франкфурт" по трансферу нападающего Омара Мармуша.

Как пишет Фабрицио Романо, футболист проходит медицинское обследование в "Манчестер Сити". Контракт будет подписан в следующие 24 часа.

Добавим, что Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.

Читайте такжеАйнтрахт ищет замену Омару Мармушу
По теме
yellow-arrow
Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере
yellow-arrow
АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 3:1. Нападающим здесь не место
yellow-arrow
Наставник Ливерпуля - об игре против Лилля: Мы играем на победу, но знаем, что это будет тяжело
Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости