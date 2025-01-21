  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Первая победа Марески в АПЛ в 2025 году. Челси - Вулверхэмптон - 3:1. Обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая победа Марески в АПЛ в 2025 году. Челси - Вулверхэмптон - 3:1. Обзор матча

Англия

Лондонцы возвращаются на победный путь

Первая победа Марески в АПЛ в 2025 году. Челси - Вулверхэмптон - 3:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" одержал первую победу в Английской Премьер-лиге в 2025 году. Впервые "синие" смогли набрать три очка в чемпионате с тех пор как Михаил Мудрик перестал попадать в заявку команды из-за положительного допинг-теста.

Все дело в этой игре было выполнено, практически, благодаря усилиям защитников хозяев поля, в частности Трево Чалоба, которого "Челси" вынужденно вернул из аренды в "Кристал Пэлас", который в своем же первом матче за родной клуб в этом сезоне забил и отдал результативную передачу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ. 22-й тур, сезон 2024/25

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" — "Вулверхэмптон" - 3:1

Голы: Адарабиойо (24), Кукурелья (61), Мадуэке (66) — Доэрти (45+5)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Мареска - о победе над Вулверхэмптоном: Команда провела великолепный матч
yellow-arrow
Тренер Вулверхэмптона раскритиковал действия лучшего бомбардира своей команды на поле
yellow-arrow
Челси и Торино согласовали трансфер талантливого хавбека
Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости