Челси и Торино согласовали трансфер талантливого хавбека

"Торино" подпишет талантливого хавбека лондонского "Челси".

Согласно информации от журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Торино" согласовал трансфер 22-летнего Чезаре Казадеи с "Челси" за сумму около 12 миллионов евро. Лондонский клуб может рассчитывать на получение бонусов. Также "синие" могут получить значительный процент от следующей продажи игрока, о чем договорились обе стороны.

Отмечается, что последние детали будут согласованы уже вскоре. "Торино" смог обойти римское "Лацио" в борьбе за переход полузащитника.

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Напомним, что в этом сезоне Чезаре Казадеи выходил на поле за "Челси" в 6 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.