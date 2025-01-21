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Тренер Вулверхэмптона раскритиковал действия лучшего бомбардира своей команды на поле

Англия

Наставник волков остался недоволен поведением игрока

Тренер Вулверхэмптона раскритиковал действия лучшего бомбардира своей команды на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Вулверхэмптона" Витора Перейра раскритиковал действия Матеуса Куньи, лучшего бомбардира своей команды, во время матча против "Челси" (3:1).

"Он является лидером команды. Я с ним пообщался об этом после матча в раздевалке. Он может показывать свои эмоции и разочарование, потому что хочет выиграть, но все игроки нашей команды хотят побеждать".

"Мне не нравится его язык тела. Я хочу, чтобы лидер пытался помочь команде на поле, бегая, страдая, ведя борьбу вместе с одноклубниками. Я могу его понять, но в следующий раз я уже не пойму его. Нам нужно решить эти проблемы, чтобы мы могли остаться в АПЛ", — приводит слова главного тренера "волков" с послематчевой пресс-конференции издание The Athletic.

Также Перейра признает, что на Кунью могли повлиять переговоры с клубом относительно нового контракта и слухи об интересе к игроку со стороны других клубов. Однако португальский специалист заверил, что футболист сейчас предан команде.

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Напомним, что на данный момент "Вулверхэмптон" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков после первых 22-ух туров чемпионата Англии.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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