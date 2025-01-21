Мареска - о победе над Вулверхэмптоном: Команда провела великолепный матч

Менеджер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал первую победу своей команды за последние шесть игр в АПЛ после матча с "Вулверхэмптоном" (3:1).

"Я думаю, что в последних пяти матчах, в которых мы не выигрывали, мы играли хорошо. У нас была проблема с тем, чтобы забить гол. Одержать победу в этом матче было очень важно. В первой половине игры мы были блестящими. Мы создавали много моментов. Затем мы пропустили, поэтому игроки несколько потеряли уверенность в своих силах».

"Во втором тайме мы снова контролировали игру, забили дважды, а могли забить еще больше, мы довольны тремя очками. Команда провела великолепный матч. Тосин Адарабиойо и Трево Чалоба прекрасно проявили себя, но я думаю, что команда в целом сыграла очень хорошо", — добавил Мареска.

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Добавим, что после 22-го тура "Челси" находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 40 очков в этих матчах в чемпионате Англии.