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Тренер Вулверхэмптона не будет выпускать ключевого полузащитника команды на поле до конца трансферного окна
Футболист действительно близок к тому, чтобы покинуть команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра ответил на вопросы журналистов о будущем Марио Лемина в английском клубе на фоне интереса со стороны саудовского клуба к игроку.
"Я решил, что Марио Лемина не будет играть за "Вулверхэмптон" до завершения зимнего трансферного окна. Когда окно будет закрыто, мы увидим, будет ли он играть за клуб".
"Мне не нужен игрок, в голове которого преобладают сомнения. Я не могу играть с игроком, у которого есть сомнения. Мне нужны игроки, преданные проекту. Он тренируется, но на данный момент он думает о том, чтобы покинуть команду. Я должен быть честным с вами, поэтому мы примем решение после завершения трансферного окна, если он останется в команде", — добавил Витор Перейра.
Напомним, что трансферное окно в АПЛ будет закрыто 3-го февраля. Ранее Марио Лемина потерял капитанскую повязку в составе "волков" из-за инцидента в матче 15-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (2:1).
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