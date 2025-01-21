Один из претендентов на титул АПЛ хочет подписать нападающего Брентфорда

"Ноттингем Форест" отправил официальный запрос лондонскому "Брентфорду" о подписании их нападающего.

Как сообщил Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, первоначальное предложение "лесников" за Йоана Висса составляет 22 миллиона фунтов стерлингов. Руководство "пчел" считает, что эта оценка значительно ниже настоящей стоимости своего 28-летнего форварда, действующий контракт которого действует до июня 2026 года.

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Также отмечается, что "Ноттингем" хочет усилить атаку своей команды во второй половине сезона, но они также рассматривают и другие варианты, кроме форварда "Брентфорда".

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Йоан Висса присоединился к "Брентфорду" из французского "Лорьяна" за 10 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt. Сейчас авторитетный портал оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.