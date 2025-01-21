  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм готов заплатить почти 60 миллионов фунтов за сенсационного нападающего АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм готов заплатить почти 60 миллионов фунтов за сенсационного нападающего АПЛ

Англия

Клуб ожидает ответ

Вест Хэм готов заплатить почти 60 миллионов фунтов за сенсационного нападающего АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" собирается заплатить почти 60 миллионов фунтов стерлингов за нападающего "Астон Виллы".

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "Вест Хэма" отправило официальный запрос "Астон Вилле" относительно Джона Дурана на сумму в 57 миллионов фунтов стерлингов, включая все возможные бонусы. Известно, что 20-летний колумбийский форвард является главной целью "молотобойцев".

Ожидается, что этот запрос будет отклонен. Недавно "Астон Вилла" продлила контракт с Дураном до 2030 года и не намерена продавать своего талантливого футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее "Астон Вилла" отклонила предложение в 40 миллионов фунтов от "Вест Хэма" по Джону Дурану, оценив своего нападающего в 60 миллионов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Один из претендентов на титул АПЛ хочет подписать нападающего Брентфорда
yellow-arrow
Тренер Вулверхэмптона не будет выпускать ключевого полузащитника команды на поле до конца трансферного окна
yellow-arrow
Барселона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед
Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джон Дуран
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости