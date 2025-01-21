Вест Хэм готов заплатить почти 60 миллионов фунтов за сенсационного нападающего АПЛ

Лондонский "Вест Хэм" собирается заплатить почти 60 миллионов фунтов стерлингов за нападающего "Астон Виллы".

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "Вест Хэма" отправило официальный запрос "Астон Вилле" относительно Джона Дурана на сумму в 57 миллионов фунтов стерлингов, включая все возможные бонусы. Известно, что 20-летний колумбийский форвард является главной целью "молотобойцев".

Ожидается, что этот запрос будет отклонен. Недавно "Астон Вилла" продлила контракт с Дураном до 2030 года и не намерена продавать своего талантливого футболиста.

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Ранее "Астон Вилла" отклонила предложение в 40 миллионов фунтов от "Вест Хэма" по Джону Дурану, оценив своего нападающего в 60 миллионов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.