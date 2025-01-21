Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм готов заплатить почти 60 миллионов фунтов за сенсационного нападающего АПЛ
Клуб ожидает ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" собирается заплатить почти 60 миллионов фунтов стерлингов за нападающего "Астон Виллы".
Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "Вест Хэма" отправило официальный запрос "Астон Вилле" относительно Джона Дурана на сумму в 57 миллионов фунтов стерлингов, включая все возможные бонусы. Известно, что 20-летний колумбийский форвард является главной целью "молотобойцев".
Ожидается, что этот запрос будет отклонен. Недавно "Астон Вилла" продлила контракт с Дураном до 2030 года и не намерена продавать своего талантливого футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее "Астон Вилла" отклонила предложение в 40 миллионов фунтов от "Вест Хэма" по Джону Дурану, оценив своего нападающего в 60 миллионов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025
- ЛНЗ в шаге от подписания защитника Кривбасса. Известна сумма
- Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой