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Астон Вилла подписала флангового защитника из Сегунды

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Астон Вилла подписала флангового защитника из Сегунды

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" объявила о переходе 21-летнего правого защитника Андреса Гарсии, выступавшего за "Леванте" - представителя второй лиги Испании.

По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Остальные детали сделки не разглашаются.

За "Леванте" Гарсия выступал с 2019 года. С тех пор Андрес сыграл за "лягушек" 50 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

Сегодня, 21 января, "Астон Вилла" сыграет с "Монако" в 7-м туре Лиги чемпионов. Начало встречи - в 19:45.

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