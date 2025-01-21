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Астон Вилла подписала флангового защитника из Сегунды
Соотечественник главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" объявила о переходе 21-летнего правого защитника Андреса Гарсии, выступавшего за "Леванте" - представителя второй лиги Испании.
По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Остальные детали сделки не разглашаются.
За "Леванте" Гарсия выступал с 2019 года. С тех пор Андрес сыграл за "лягушек" 50 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.
Сегодня, 21 января, "Астон Вилла" сыграет с "Монако" в 7-м туре Лиги чемпионов. Начало встречи - в 19:45.
Andrés García: Villan ???? pic.twitter.com/R9brjVnEaf— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2025
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