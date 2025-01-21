Ман Сити официально объявил о подписании бразильского вундеркинда за почти 40 миллионов евро

На своем официальном сайте "Манчестер Сити" объявил о подписании 19-летнего бразильского центрального защитника "Палмейраса" Витора Реиса.

Витор Реис подпишет контракт на 4,5 года, до конца июня 2029 года. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро, как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ✍️ pic.twitter.com/jgFf8MaDp9 — Manchester City (@ManCity) January 21, 2025

"Я рад присоединиться к "Манчестер Сити", одному из величайших клубов в мире. Каждый видел удивительные достижения команды за несколько последних сезонов, поэтому я хочу оставить свой след, поскольку мы стремимся к новым трофеям. Я считаю, что каждый молодой игрок хочет работать с Пепом Гвардиолой. Я знаю, что он способен помочь мне стать лучшим игроком мира", — сказал Витор Реис.

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Заметим, что в своей профессиональной карьере 19-летний Витор Реис провел лишь 22 матча за "Палмейрас", в которых он забил два гола.