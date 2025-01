Ман Сити официально объявил о подписании бразильского вундеркинда за почти 40 миллионов евро

На своем официальном сайте "Манчестер Сити" объявил о подписании 19-летнего бразильского центрального защитника "Палмейраса" Витора Реиса.

Витор Реис подпишет контракт на 4,5 года, до конца июня 2029 года. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро, как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ✍️ pic.twitter.com/jgFf8MaDp9