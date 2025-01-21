Микель Артета: Я всегда вижу недостатки в своей работе

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета дал интервью для Sky Sports, в котором он рассказал о собственных ожиданиях от работы и планах по развитию своей команды в этом сезоне.

"Худшие ожидания — мои собственные. Я никогда не бываю доволен собой. Я всегда вижу недостатки, всегда думаю, что можно сделать что-то лучше: прессинг, структура игры, скорость принятия решений или планирование. Если вы хотите быть лучше своего соперника, то вы должны работать на опережение".

"Я люблю, когда мне бросают вызов. Я хочу, чтобы люди действительно говорили то, что думают, и брали ответственность за свою работу, были более страстными. Мне важно, чтобы люди вокруг любили свое дело. Сейчас мы работаем над многими вещами, поэтому мы должны быть очень последовательными в том, что уже хорошо делаем. У нас есть игроки, которые играют на разных позициях, выполняют разные роли, поэтому мы не можем нагружать их еще больше. У них достаточно задач на поле. Устанавливать дополнительные требования сложно, потому что всегда есть нюансы. В каждом матче есть три конкретные задачи, которые мы хотим выполнить, чтобы быть эффективными".

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Напомним, что 42-летний Микель Артета работает с "Арсеналом" на посту главного тренера команды с декабря 2019 года. За время работы в лондонском клубе испанский специалист выиграл Кубок Англии в 2020 году.