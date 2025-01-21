Между Наполи и Манчестер Юнайтед есть прогресс в переговорах по трансферу вингера

"Наполи" близок к подписанию левого вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, в переговорах между клубами есть прогресс, но переговоры еще продолжаются.

"Наполи" повысил свое предложение за Гарначо, предложив "Манчестер Юнайтед" 50 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" Алехандро забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 32 играх.