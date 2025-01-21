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Между Наполи и Манчестер Юнайтед есть прогресс в переговорах по трансферу вингера
Но переговоры еще продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" близок к подписанию левого вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, в переговорах между клубами есть прогресс, но переговоры еще продолжаются.
"Наполи" повысил свое предложение за Гарначо, предложив "Манчестер Юнайтед" 50 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" Алехандро забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 32 играх.
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Источник:corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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