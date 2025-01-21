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Между Наполи и Манчестер Юнайтед есть прогресс в переговорах по трансферу вингера

Англия

Но переговоры еще продолжаются

Между Наполи и Манчестер Юнайтед есть прогресс в переговорах по трансферу вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" близок к подписанию левого вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, в переговорах между клубами есть прогресс, но переговоры еще продолжаются.

"Наполи" повысил свое предложение за Гарначо, предложив "Манчестер Юнайтед" 50 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" Алехандро забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 32 играх.

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Наполи Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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