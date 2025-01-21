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Центрбек Челси начал индивидуальные тренировки на базе клуба
Фофана может вернуться на поле в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана, который
Несмотря на то, что клуб постарается не спешить с возвращением Фофаны, учитывая его предыдущие проблемы с травмами, дела у футболиста идут хорошо.
По предварительным прогнозам, француз может вернуться в строй до начала нового сезона.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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