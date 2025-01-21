  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Центрбек Челси начал индивидуальные тренировки на базе клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбек Челси начал индивидуальные тренировки на базе клуба

Англия

Фофана может вернуться на поле в текущем сезоне

Центрбек Челси начал индивидуальные тренировки на базе клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана, который получил серьезную травму подколенного сухожилия в начале декабря, уже начал индивидуальные тренировки на базе клуба.

Несмотря на то, что клуб постарается не спешить с возвращением Фофаны, учитывая его предыдущие проблемы с травмами, дела у футболиста идут хорошо.

По предварительным прогнозам, француз может вернуться в строй до начала нового сезона.

Читайте такжеМареска - о победе над Вулверхэмптоном: Команда провела великолепный матч
По теме
yellow-arrow
Между Наполи и Манчестер Юнайтед есть прогресс в переговорах по трансферу вингера
yellow-arrow
Микель Артета: Я всегда вижу недостатки в своей работе
yellow-arrow
Генриху Мхитаряну - 36 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол
Челси (Лондон) Уэсли Фофана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости