Центрбек Челси начал индивидуальные тренировки на базе клуба

Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана, который получил серьезную травму подколенного сухожилия в начале декабря, уже начал индивидуальные тренировки на базе клуба.

Несмотря на то, что клуб постарается не спешить с возвращением Фофаны, учитывая его предыдущие проблемы с травмами, дела у футболиста идут хорошо.

По предварительным прогнозам, француз может вернуться в строй до начала нового сезона.