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Холанд прокомментировал обвинения Манчестер Сити относительно 115 нарушений финансовых правил
Я не думал об этом (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался об обвинениях своей команды относительно 115 нарушений финансовых правил.
"Я не думал об этом или о чем-то подобном. Я уверен, что клуб знает, что делает", - сказал футболист.
Напомним, Премьер-Лига обвинила "Манчестер Сити" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
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