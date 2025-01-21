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Холанд прокомментировал обвинения Манчестер Сити относительно 115 нарушений финансовых правил

Англия
Обновлено

Я не думал об этом (с)

Холанд прокомментировал обвинения Манчестер Сити относительно 115 нарушений финансовых правил

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался об обвинениях своей команды относительно 115 нарушений финансовых правил.

"Я не думал об этом или о чем-то подобном. Я уверен, что клуб знает, что делает", - сказал футболист.

Напомним, Премьер-Лига обвинила "Манчестер Сити" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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