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Челси готовит предложение по трансферу вингера Манчестер Юнайтед

Англия

Гарначо может сменить свой клуб

Челси готовит предложение по трансферу вингера Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо может покинуть "красных дьяволов" уже в ближайшее время.

Как сообщает Гастон Эдул, "Челси" готовит официальное предложение по Гарначо. Ранее о своем интересе к игроку заявлял "Наполи", с которым футболист уже договорился о личных условиях контракта.

Добавим, что "Манчестер Юнайтед" оценивает трансфер Алехандро в 70 миллионов евро.

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Источник:
Gastón Edul
Опубликовал: Екатерина Власова
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