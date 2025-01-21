Челси готовит предложение по трансферу вингера Манчестер Юнайтед

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо может покинуть "красных дьяволов" уже в ближайшее время.

Как сообщает Гастон Эдул, "Челси" готовит официальное предложение по Гарначо. Ранее о своем интересе к игроку заявлял "Наполи", с которым футболист уже договорился о личных условиях контракта.

Добавим, что "Манчестер Юнайтед" оценивает трансфер Алехандро в 70 миллионов евро.