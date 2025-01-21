Третья команда АПЛ подписала новый контракт со своим центрбеком

"Ноттингем Форест" объявил о продлении сотрудничества с центральным защитником Мурильо.

Теперь контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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"Я очень благодарен и очень счастлив, что впереди еще четыре года. Я благодарен всем за поддержку - не только мне, но и моей семье. Я уверен, что нас ждет большое будущее", - сказал центральный защитник.

His name’s Murillo, and he’s ours until 2029. ✍️ — Nottingham Forest (@NFFC) January 21, 2025

Мурильо присоединился к "Ноттингем Форест" летом 2023 года из "Коринтианса" за 12 млн евро. Центрбек в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.