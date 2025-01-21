  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Третья команда АПЛ подписала новый контракт со своим центрбеком
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третья команда АПЛ подписала новый контракт со своим центрбеком

Англия
Обновлено

Официально

Третья команда АПЛ подписала новый контракт со своим центрбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" объявил о продлении сотрудничества с центральным защитником Мурильо.

Теперь контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я очень благодарен и очень счастлив, что впереди еще четыре года. Я благодарен всем за поддержку - не только мне, но и моей семье. Я уверен, что нас ждет большое будущее", - сказал центральный защитник.

Мурильо присоединился к "Ноттингем Форест" летом 2023 года из "Коринтианса" за 12 млн евро. Центрбек в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.

Читайте такжеДинамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
По теме
yellow-arrow
Окружение нападающего Манчестер Юнайтед общались с директором испанского гранда
yellow-arrow
Челси готовит предложение по трансферу вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Холанд прокомментировал обвинения Манчестер Сити относительно 115 нарушений финансовых правил
Коринтианс (Бразилия) Ноттингем Форест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
nottingham forest
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости