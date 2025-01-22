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Челси нравится идея с подписанием вингера Манчестер Юнайтед, но есть препятствие

Англия

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Челси нравится идея с подписанием вингера Манчестер Юнайтед, но есть препятствие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" нравится идея с подписанием вингера "Манчестер Юнайтед", но есть препятствие.

По информации журналиста Sam C, некоторым сотрудникам "Челси" очень нравится идея присоединения Алехандро Гарначо в январе. Но сложность состоит в сумме трансфера.

Неизвестно, готовы ли "Челси" выложить требуемую "Манчестер Юнайтед" сумму за 20-летнего вингера. Стоимость журналист не разглашает.

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В этом сезоне Алехандро Гарначо сыграл в 32-х матчах за "Манчестер Юнайтед", в которых отметился 8 голами и 5 голевыми передачами.

TransferMarkt оценивает аргентинского футболиста в 50 млн евро.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Sam C
Опубликовал: Владислав Прийменко
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