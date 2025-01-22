Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси нравится идея с подписанием вингера Манчестер Юнайтед, но есть препятствие
А вдруг?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" нравится идея с подписанием вингера "Манчестер Юнайтед", но есть препятствие.
По информации журналиста Sam C, некоторым сотрудникам "Челси" очень нравится идея присоединения Алехандро Гарначо в январе. Но сложность состоит в сумме трансфера.
Неизвестно, готовы ли "Челси" выложить требуемую "Манчестер Юнайтед" сумму за 20-летнего вингера. Стоимость журналист не разглашает.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Алехандро Гарначо сыграл в 32-х матчах за "Манчестер Юнайтед", в которых отметился 8 голами и 5 голевыми передачами.
TransferMarkt оценивает аргентинского футболиста в 50 млн евро.
Популярное сейчас
- Фолил ли Тымчик? Судейский эксперт оценил решение арбитра по пенальти в ворота Динамо
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Успех Арне Слота в Ливерпуле – случайность или закономерный результат?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой