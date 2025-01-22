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Это не Забарный. Лондонский топ-клуб положил глаз на перспективного игрока Борнмута

Англия

Футболист является одним из самых захватывающих талантов Европы

Это не Забарный. Лондонский топ-клуб положил глаз на перспективного игрока Борнмута

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси", которому активно приписывали интерес к Илье Забарному, заинтересовался другим защитником "Борнмута".

Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, руководство "синих2 внимательно следит за 19-летним Дином Хейсеном. Талантливый испанский центрбек прекрасно зарекомендовал себя в последних матчах АПЛ в составе "вишен", поэтому к нему проявляют интерес ведущие клубы Европы, в том числе "Челси", который в последнее время имеет проблемы в защите.

Добавим, что в этом сезоне Дин Хейсен провел 18 игр за "Борнмут" во всех турнирах, забив два гола.

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Ранее испанское издание Fichajes опубликовало рейтинг молодых талантов, которые уже этой зимой могут взорвать зимнее транасферное окно. В этот список попали Дин Хейсен и Илья Забарный.

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Челси (Лондон) Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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