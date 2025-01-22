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Это не Забарный. Лондонский топ-клуб положил глаз на перспективного игрока Борнмута
Футболист является одним из самых захватывающих талантов Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси", которому активно приписывали интерес к Илье Забарному, заинтересовался другим защитником "Борнмута".
Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, руководство "синих2 внимательно следит за 19-летним Дином Хейсеном. Талантливый испанский центрбек прекрасно зарекомендовал себя в последних матчах АПЛ в составе "вишен", поэтому к нему проявляют интерес ведущие клубы Европы, в том числе "Челси", который в последнее время имеет проблемы в защите.
Добавим, что в этом сезоне Дин Хейсен провел 18 игр за "Борнмут" во всех турнирах, забив два гола.
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Ранее испанское издание Fichajes опубликовало рейтинг молодых талантов, которые уже этой зимой могут взорвать зимнее транасферное окно. В этот список попали Дин Хейсен и Илья Забарный.
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