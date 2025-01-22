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Лондонский клуб сообщил о возвращении своего лидера к тренировкам
Футболист несколько недель восстанавливался от тяжелой травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" сообщил о возвращении лидера команды к тренировкам.
В собственных соцсетях "молотобойцы" разместили фотографию Джеррода Бовена, на которой англичанин выполняет индивидуальные упражнения на траве. 28-летний форвард может вернуться на поле уже на этой неделе в матче с "Астон Виллой", который состоится в воскресенье, 26-го января.
Bowen back on the grass ???? pic.twitter.com/tINBnN34tw— West Ham United (@WestHam) January 22, 2025
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В матче против "Ливерпуля" (0:5) в конце 2024 года Бовен получил повреждение и покинул футбольное поле на 60-й минуте матча. Впоследствии Хулен Лопетеги, тогдашний менеджер "Вест Хэма", сообщил, что он пропустит несколько недель.
В этом сезоне Джеррод Боуэн забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 21 матче в составе "молотобойцев" во всех турнирах.
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