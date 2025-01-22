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Нападающий Арсенала поделился свежей фотографией после полученной травмы колена
Зинченко отреагировал на сообщение своего одноклубника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Арсенала" Габриэль Жезус, который получил серьезную травму колена в матче против "Манчестер Юнайтед" в третьем раунде Кубка Англии, поделился с фанатами свежей фотографией. 27-летний бразилец изображен улыбающимся, несмотря на то, что сейчас он может передвигаться только с помощью костылей.
"На все вопросы всегда найдутся ответы, которые мы узнаем только со временем. Я верю и надеюсь на Бога", — подписал свое сообщение Жезус в Инстаграм.
Александр Зинченко также отреагировал на новый пост своего одноклубника в соцсетях, поддержав партнера по команде и пожелав ему скорейшего восстановления.
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Ранее сообщалось о том, что Габриэль Жезус выбыл примерно на 9 месяцев из-за травмы колена.
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