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Челси хочет арендовать хавбека Ювентуса
Но Ювентус не заинтересован в этом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ювентуса" Дугласом Луисом.
Как пишет Фабрицио Романо, "синие" хотят арендовать игрока до конца сезона. Однако, итальянцы не намерены отпускать своего футболиста в аренду. Переговоры не продвигаются.
Луис в текущем сезоне сыграл 17 матчей - 550 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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