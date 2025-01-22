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Челси хочет арендовать хавбека Ювентуса

Англия

Но Ювентус не заинтересован в этом

Челси хочет арендовать хавбека Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ювентуса" Дугласом Луисом.

Как пишет Фабрицио Романо, "синие" хотят арендовать игрока до конца сезона. Однако, итальянцы не намерены отпускать своего футболиста в аренду. Переговоры не продвигаются.

Луис в текущем сезоне сыграл 17 матчей - 550 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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