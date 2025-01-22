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Тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопросы журналистов относительно потенциального ухода Гарначо

Англия

Специалист не дал четкого ответа

Тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопросы журналистов относительно потенциального ухода Гарначо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался комментировать слухи о возможном уходе Алехандро Гарначо из клуба.

"Давайте сосредоточимся на завтрашней игре... Я не хочу говорить об этом, особенно перед этим матчем", - сказал специалист.

Напомним, что в последнее время активно обсуждаются слухи об интересе к Гарначо со стороны "Наполи" и "Челси".

Матч ЛЕ "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" состоится 23 января. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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