Тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопросы журналистов относительно потенциального ухода Гарначо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался комментировать слухи о возможном уходе Алехандро Гарначо из клуба.

"Давайте сосредоточимся на завтрашней игре... Я не хочу говорить об этом, особенно перед этим матчем", - сказал специалист.

Напомним, что в последнее время активно обсуждаются слухи об интересе к Гарначо со стороны "Наполи" и "Челси".

Матч ЛЕ "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" состоится 23 января. Начало - в 22:00 по Киеву.