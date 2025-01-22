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Тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопросы журналистов относительно потенциального ухода Гарначо
Специалист не дал четкого ответа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался комментировать слухи о возможном уходе Алехандро Гарначо из клуба.
"Давайте сосредоточимся на завтрашней игре... Я не хочу говорить об этом, особенно перед этим матчем", - сказал специалист.
Напомним, что в последнее время активно обсуждаются слухи об интересе к Гарначо со стороны "Наполи" и "Челси".
Матч ЛЕ "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" состоится 23 января. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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