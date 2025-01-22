Манчестер Юнайтед на распутье: как Амориму вернуть силу Олд Траффорд?

2024 год завершился для "красных дьяволов" серией из четырех поражений подряд, что стало их худшим результатом с 1961 года. Однако в новом году они сумели достойно противостоять двум сильнейшим командам Англии. Встреча с "Ливерпулем" завершилась ничьей (2:2), и "Юнайтед" могли вырвать победу, если бы Гарри Магуайр реализовал свой момент. Затем команда выбила "Арсенал" из Кубка Англии, играя вдесятером целых 60 минут.

Хрупкость, проявленная в предыдущих поражениях от "Ньюкасла", "Борнмута", "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона", сменилась стальной решимостью. Если две недели назад Аморим называл своих игроков "тревожными", то после воскресного матча на "Эмирейтс" он похвалил их за "умение страдать вместе". Мика Ричардс отметил, что "Юнайтед" проявили "страсть и мужество" — слова, которые никто не использовал в отношении команды в конце прошлого года.

Но следующий вызов для "Юнайтед" оказался совсем иным. После двух самых сложных матчей в календаре они вышли на серию домашних встреч против "Саутгемптона" и "Брайтона". И если победа над аутсайдером (3:1) была ожидаемой, то поражение от "Брайтона" (1:3) стало настоящим ударом. После этого злополучного матча Аморим вышел из себя, что совершенно нехарактерно для его поведения. Сообщалось, что он даже разбил телевизор в раздевалке, который обычно использовался для разбора игр.

Очередной антирекорд

Последний тур стал той самой чертой, после которой фанаты начали открыто требовать смены тренера. Домашняя игра, в которой "красные дьяволы" пропустили три мяча и с трудом забили один, заставляет задуматься: в правильном ли направлении движется клуб?

Если вторая половина сезона пойдет по тому же сценарию, команда установит антирекорд по числу очков на "Олд Траффорд" за всю историю участия в АПЛ. На данный момент худший показатель — 30 очков в сезоне 2013/14 под руководством Дэвида Мойеса. Тогда же команда потерпела рекордные семь домашних поражений. Сейчас эта цифра вновь под угрозой.

К моменту прихода Аморима в ноябре страх перед "Олд Траффорд" у соперников уже исчез. В прошлом сезоне команда проиграла дома девять раз во всех турнирах, а в этом — два из первых четырех матчей при Эрике тен Хаге, включая унизительные 0:3 от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". При Амориме ситуация только ухудшилась: три поражения в четырех домашних матчах сделали его первым тренером "Юнайтед" со времен Дэйва Секстона (1979), который потерпел три подряд поражения на своем поле.

Тревога и нервное состояние

Доминирующая форма "Юнайтед" на "Олд Траффорд" в первый сезон Эрика тен Хага (2022/23) стала ключевым фактором их успеха, компенсировав нестабильные результаты на выезде и обеспечив третье место в лиге. Нидерландский тренер привнес осадный менталитет в каждую домашнюю игру после поражения в стартовом матче с "Брайтоном". Быстрая игра на контратаках поднимала болельщиков с мест.

Однако под руководством Аморима, за исключением победы над "Эвертоном" (4:0) в дебютной домашней игре, матчи на "Олд Траффорд" следуют тревожному сценарию: быстрые пропущенные голы — на второй минуте с "Форест" и на четвертой с "Ньюкаслом" — лишают команду надежды. После поражения от "Борнмута" Аморим открыто признал, что напряжение ощущалось на стадионе с первых минут.

Ситуация усугубилась в матче с "Ньюкаслом", где единственным шумом стали аплодисменты, сопровождавшие замену Джошуа Зиркзея. В остальное время на стадионе царила гробовая тишина, которая, казалось, парализовала игроков.

Почему нет стабильности?

Контраст между угнетающей атмосферой домашних матчей и вдохновляющим настроем на выездах в "Энфилд" и "Эмирейтс", который Аморим назвал "невероятным", очевиден.

Это частая проблема: выездные болельщики — самые преданные и громкие. Однако "Олд Траффорд" нуждается в коллективных усилиях, чтобы вернуть шум и поддержку, особенно в матчах с более слабыми соперниками. Игрокам также нужно проявлять ту же энергию, что и в последних играх на выезде, например, в победе над "Манчестер Сити" в декабре.

Разница в отдаче команды вызвала недовольство Аморима после игры с "Ливерпулем". "Меня это расстраивает, — признался он. — Если мы можем так играть против "Ливерпуля" на "Энфилде", почему не можем каждую неделю? Я не волновался за настрой на "Ливерпуль"… Но теперь я беспокоюсь за "Саутгемптон". После такой игры ребята могут решить, что этого достаточно. Но это не так. Это снова будет сложный матч".

Перехват инициативы

"Саутгемптон" оказался идеальным соперником, чтобы прервать серию домашних неудач. "Святые" близки к антирекорду Премьер-лиги, набрав всего шесть очков в 20 матчах. Под руководством Ивана Юрича, сменившего Рассела Мартина, команда проиграла все три игры.

Однако уже в воскресенье "Брайтон" сбил этот запал, и теперь перед Аморимом стоит еще более сложная задача. После этого поражения "Юнайтед" предстоят встречи с "Рейнджерс" в Лиге Европы и с "Кристал Пэлас", который дважды обыграл "Юнайтед" в прошлом сезоне и трижды побеждал за последние пять выездов в Манчестер. Эти соперники уступают "Ливерпулю" и "Арсеналу" по качеству, но представляют серьезную угрозу, поскольку от "Юнайтед" потребуется доминировать на поле и брать инициативу в свои руки.

Оле Гуннар Сульшер также умел добиваться хороших результатов на выезде. Например, в сезоне 2020/21, когда матчи проходили без зрителей, его команда не проиграла ни одного выездного матча в лиге. Однако ему не удалось развить стиль игры, что привело к разгромным поражениям от "Ливерпуля" и "Сити" на "Олд Траффорд" в его третьем полном сезоне. "Легко настроить команду и обыграть "Сити" на выезде, — говорил Сульшер. — Но в "Манчестер Юнайтед" у вас есть ответственность перед болельщиками. Они должны получать удовольствие от игры, а не только видеть результат".

Болельщики поддержат

Сейчас важно сосредоточиться на предстоящем матче в Лиге Европы. "Рейнджерс" — это не подарок, а прямой конкурент. Разница между командами составляет всего одно очко, и этот поединок станет решающим. Несмотря на последнее домашнее поражение, болельщики понимают, что "Брайтон" — серьезный оппонент, который просто оказался лучше готов. Поддержка фанатов сейчас как никогда важна, и они сделают все возможное, чтобы вдохновить свою команду.

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Сила в домашних матчах станет ключом к успешной серии. "Юнайтед" нужно избавиться от тревоги по поводу пропущенных стандартов, а болельщики — поддерживать игроков, а не критиковать их. Всем известно, насколько верна фанатская база "красных дьяволов". Эти болельщики будут с командой столько, сколько потребуется, и во что бы то ни стало. Каждый должен подходить к следующим играм с тем же настроем, что и к последним двум: как будто весь мир против них…