Документы подписаны. Манчестер Сити договорился с Айнтрахтом Ф о трансфере звездного форварда

"Манчестер Сити" договорился с "Айнтрахтом Франкфурт" по трансферу нападающего Омара Мармуша.

Как пишет Фабрицио Романо, клубы уже подписали все документы.

Ожидается, что "горожане" в ближайшее время объявят о трансфере.

Добавим, что Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.