  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Документы подписаны. Манчестер Сити договорился с Айнтрахтом Ф о трансфере звездного форварда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Документы подписаны. Манчестер Сити договорился с Айнтрахтом Ф о трансфере звездного форварда

Англия
Обновлено

Ждем официально от Манчестер Сити

Документы подписаны. Манчестер Сити договорился с Айнтрахтом Ф о трансфере звездного форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" договорился с "Айнтрахтом Франкфурт" по трансферу нападающего Омара Мармуша.

Как пишет Фабрицио Романо, клубы уже подписали все документы.

Ожидается, что "горожане" в ближайшее время объявят о трансфере.

Добавим, что Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.

Читайте такжеАйнтрахт ищет замену Омару Мармушу
По теме
yellow-arrow
Брентфорд продлил сотрудничество со своим вингером
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед на распутье: как Амориму вернуть силу Олд Траффорд?
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопросы журналистов относительно потенциального ухода Гарначо
Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости