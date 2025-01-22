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Документы подписаны. Манчестер Сити договорился с Айнтрахтом Ф о трансфере звездного форварда
Ждем официально от Манчестер Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" договорился с "Айнтрахтом Франкфурт" по трансферу нападающего Омара Мармуша.
Как пишет Фабрицио Романо, клубы уже подписали все документы.
Ожидается, что "горожане" в ближайшее время объявят о трансфере.
Добавим, что Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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