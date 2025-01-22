Брентфорд продлил сотрудничество со своим вингером

Левый вингер "Брентфорда" Миккель Дамсгор, подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Damsgaard 2030.



The story continues ... pic.twitter.com/5Wfvziotbx — Brentford FC (@BrentfordFC) January 22, 2025

Миккель присоединился к "Брентфорду" летом 2022 года за 15 млн евро. Вингер в текущем сезоне провел 27 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.