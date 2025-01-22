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Брентфорд продлил сотрудничество со своим вингером

Англия

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Брентфорд продлил сотрудничество со своим вингером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Брентфорда" Миккель Дамсгор, подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Миккель присоединился к "Брентфорду" летом 2022 года за 15 млн евро. Вингер в текущем сезоне провел 27 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

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