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Брентфорд продлил сотрудничество со своим вингером
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Брентфорда" Миккель Дамсгор, подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления сотрудничества еще на год.
Damsgaard 2030.— Brentford FC (@BrentfordFC) January 22, 2025
The story continues ... pic.twitter.com/5Wfvziotbx
Миккель присоединился к "Брентфорду" летом 2022 года за 15 млн евро. Вингер в текущем сезоне провел 27 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
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