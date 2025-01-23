70 млн евро. Манчестер Сити подписал египетского нападающего

Нападающий "Айнтрахта" перешёл в английский гранд

"Манчестер Сити" объявил о подписании Омара Мармуша из "Айнтрахта". Нападающий сыграет под 7-м номером

Our new number 7️⃣ pic.twitter.com/jyahrzq5Nr — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025

Контракт с клубом подписан до июня 2029 года. Трансфер обошёлся "горожанам" в 75 млн евро.

За "Айнтрахт" в первой части сезона Омар Мармуш забил 20 голов и отдал 12 ассистов.