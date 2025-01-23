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70 млн евро. Манчестер Сити подписал египетского нападающего

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70 млн евро. Манчестер Сити подписал египетского нападающего

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Нападающий "Айнтрахта" перешёл в английский гранд

"Манчестер Сити" объявил о подписании Омара Мармуша из "Айнтрахта". Нападающий сыграет под 7-м номером

Контракт с клубом подписан до июня 2029 года. Трансфер обошёлся "горожанам" в 75 млн евро.

За "Айнтрахт" в первой части сезона Омар Мармуш забил 20 голов и отдал 12 ассистов.

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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