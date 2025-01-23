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"Навсегда запомню этот день". Новичок Ман Сити прокомментировал свой переезд в Англию
За нападающего заплатили 75 миллионов евро
Фото - Сайт Манчестер Сіті - www.mancity.com
"Манчестер Сити" официально объявил о подписании Омара Мармуша из франкфуртского "Айнтрахта". 25-летний египтянин прокомментировал свой выбор присоединиться к английскому топ-клубу.
"Я навсегда запомню этот день. Подписать контракт с "Манчестер Сити" — одной из лучших команд мира за последние 10 лет — это невероятное ощущение. Я счастлив оказаться здесь, в Манчестере, моя семья гордится мной".
"Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Пепом Гвардиолой, его техническим персоналом и игроками мирового класса, которые имеют все, что им необходимо для того, чтобы постоянно улучшаться. Это предложение было очень привлекательным для меня, поэтому я не долго думал над ним. Я хочу выигрывать трофеи вместе с "Манчестер Сити". Я хочу стать частью этой великой культуры. Уже вскоре болельщики смогут увидеть, на что я способен", — добавил Мармуш.
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В этом сезоне Омар Мармуш забил 20 голов и отдал 14 ассистов в 26 матчах за "Айнтрахт Франкфурт" во всех турнирах.
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