Один из аутсайдеров АПЛ объявил о переходе талантливого нападающего Брайтона

"Ипсвич Таун" на своем официальном сайте объявил о переходе Хулио Энсисо из "Брайтона" на правах аренды. 21-летний парагваец будет выступать за "трактористов" до конца текущего сезона.

✍️ Ipswich Town is delighted to confirm the loan signing of Julio Enciso from Brighton & Hove Albion.



Julio joins the Blues on his 21st birthday. Feliz cumpleaños, Julio! ????