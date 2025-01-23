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Один из аутсайдеров АПЛ объявил о переходе талантливого нападающего Брайтона

Англия

Неожиданный вариант для продолжения карьеры

Один из аутсайдеров АПЛ объявил о переходе талантливого нападающего Брайтона

Фото - Сайт Іпсвіча - www.itfc.co.uk

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"Ипсвич Таун" на своем официальном сайте объявил о переходе Хулио Энсисо из "Брайтона" на правах аренды. 21-летний парагваец будет выступать за "трактористов" до конца текущего сезона.

"Я очень счастлив присоединиться к "Ипсвичу". Я уже поговорил с главным тренером команды. Он верит в меня, за что я благодарен ему и клубу. Не могу дождаться своего первого матча. Я буду отдавать все силы в каждой игре", — заявил Энсисо.

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В этом сезоне Хулио Энсисо забил один гол и отдал один ассист в 16 матчах за "чаек" во всех турнирах. Он присоединился к "Брайтону" из парагвайского "Либертада" в июне 2022 года.

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Брайтон энд Хоув Альбион Ипсвич Таун
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Источник:
Ipswich Town FC
Опубликовал: Андрей Журба
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