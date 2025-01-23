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Капитан Ливерпуля рассказал об изменениях в команде под руководством Арне Слота

Англия

Лидер красных не забывает за достижения клуба в эпоху Юргена Клоппа

Капитан Ливерпуля рассказал об изменениях в команде под руководством Арне Слота

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал об изменениях в команде, произошедших после того, как клуб возглавил Арне Слот, подняв большую команду к еще большим высотам.

"Знаете, я думаю, что мы, прежде всего, не должны сравнивать тренерские подходы. Я думаю, что Юрген Клопп за те годы в "Ливерпуле" сделал выдающееся достижение. Это был наш настоящий успех. Мы не должны преуменьшать наши предыдущие достижения, чтобы говорить о текущем успехе команды".

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"Очевидно, что под руководством нового тренера произошло много изменений. Пришел новый менеджер, который изменил многие вещи. Я не буду говорить о конкретных изменениях, но он действительно другой человек. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы выиграть в этом сезоне трофей, закрепив наш успех в первой половине сезона", — добавил ван Дейк.

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Напомним, что на данный момент "Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 50 очков после 21 матча, и общей турнирной таблице Лиги чемпионов, где команда Арне Слота выиграла все семь игр этого сезона.

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Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк Арне Слот
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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