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Фанаты Арсенала требуют от руководства клуба усиления в январе

Англия

Это необходимо сделать, если канониры рассчитывают на трофеи

Фанаты Арсенала требуют от руководства клуба усиления в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики лондонского "Арсенала" открыто требуют от руководства клуба усиления во время зимнего трансферного окна, если они рассчитывают на получение трофеев в этом сезоне.

Одним из мощных призывов фанбазы "канониров" стал свежий мурал возле стадиона "Эмирейтс" в Лондоне, который был сделан накануне домашнего матча команды в Лиге чемпионов. Автором изображения является страстный поклонник "Арсенала", который именует себя как "северолондонский Бэнкси".

На рисунке изображен Джош Кронке, председатель совета директоров клуба, и главное требование фанов: "Джош, пришло время швырнуть на стол немало деньжат".

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Напомним, что "Арсенал" занимает третье место в АПЛ и в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Зимнее трансферное окно в Англии открыто до понедельника, 3-го февраля.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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