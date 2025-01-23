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Фанаты Арсенала требуют от руководства клуба усиления в январе
Это необходимо сделать, если канониры рассчитывают на трофеи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики лондонского "Арсенала" открыто требуют от руководства клуба усиления во время зимнего трансферного окна, если они рассчитывают на получение трофеев в этом сезоне.
Одним из мощных призывов фанбазы "канониров" стал свежий мурал возле стадиона "Эмирейтс" в Лондоне, который был сделан накануне домашнего матча команды в Лиге чемпионов. Автором изображения является страстный поклонник "Арсенала", который именует себя как "северолондонский Бэнкси".
Northbanksy's latest mural near the Emirates stadium... ???????? pic.twitter.com/LInAvjwAUK— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 22, 2025
На рисунке изображен Джош Кронке, председатель совета директоров клуба, и главное требование фанов: "Джош, пришло время швырнуть на стол немало деньжат".
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Напомним, что "Арсенал" занимает третье место в АПЛ и в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Зимнее трансферное окно в Англии открыто до понедельника, 3-го февраля.
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