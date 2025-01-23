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Джаррел Кванса о трио защитников Ливерпуля: Они помогают становиться лучше

Англия

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Джаррел Кванса о трио защитников Ливерпуля: Они помогают становиться лучше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "мерсисайдцев" Джаррел Кванса рассказал о конкуренции в английском клубе.

Кванса конкурирует за место в стартовом составе с Вирджилом Ван Дейком, Джо Гомесом и Ибраимой Конате

По словам английского защитника опытные игроки помогают ему стать лучше.

"Думаю, что дело не только в качествах и способностях, которые они демонстрируют на поле, но и в том, что они делают за его пределами. Это заставляет меня стремиться к чему-то большему.

Я просто заставляю себя оставаться голодным и хочу продолжать стремиться к чему бы то ни было, и я просто рад, что они готовы уделять мне время", - сказал Кванса.

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В этом сезоне Джарелл Кванса сыграл в 12-ти матчах "Ливерпуля", в которых получил две жёлтых карточки.

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Источник:
Hayters
Опубликовал: Владислав Прийменко
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