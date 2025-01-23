Луис Диас: Довольны тем, как проходит наш сезон

Нападающий "Ливерпуля" рассказал клубному сайту о сезоне и настрое в команде.

По его словам, создана отличная команда и продолжается работа.

"Мы очень счастливы и довольны тем, как проходит наш сезон. Создали отличную команду, большую семью, как на поле во время игр, так и на тренировках. Я думаю, что новый тренерский штаб сыграл в этом огромную роль. Что касается нас, я думаю, что мы выполняем то, над чем работаем и что практикуем на тренировках", - заявил колумбийский футболист.

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Также нападающий оценил лидерство клуба

"Мы занимаем первое место в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, которые так важны для нас. Это придаёт нам уверенности, и мы продолжаем работать в том же духе. Мы должны продолжать в том же духе и с той же динамикой, потому что мы ещё ничего не выиграли, и, конечно, нам предстоит долгий путь", - сказал Диас.

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Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Лилль" на "Энфилде" со счётом 2:1 и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Обзор матча смотрите на сайте.