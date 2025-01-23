Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Диас: Довольны тем, как проходит наш сезон
Нападающий Ливерпуля рассказал о сезоне и настрое в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" рассказал клубному сайту о сезоне и настрое в команде.
По его словам, создана отличная команда и продолжается работа.
"Мы очень счастливы и довольны тем, как проходит наш сезон. Создали отличную команду, большую семью, как на поле во время игр, так и на тренировках. Я думаю, что новый тренерский штаб сыграл в этом огромную роль.
Что касается нас, я думаю, что мы выполняем то, над чем работаем и что практикуем на тренировках", - заявил колумбийский футболист.
Также нападающий оценил лидерство клуба
"Мы занимаем первое место в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, которые так важны для нас. Это придаёт нам уверенности, и мы продолжаем работать в том же духе.
Мы должны продолжать в том же духе и с той же динамикой, потому что мы ещё ничего не выиграли, и, конечно, нам предстоит долгий путь", - сказал Диас.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Лилль" на "Энфилде" со счётом 2:1 и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Обзор матча смотрите на сайте.
Популярное сейчас
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- Маловато? Обнародованы оценки Миколенко за матч с Тоттенхэмом
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело