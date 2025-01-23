  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест подпишет новый контракт со своим форвардом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест подпишет новый контракт со своим форвардом

Англия

Документы уже подписаны

Ноттингем Форест подпишет новый контракт со своим форвардом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" продолжит сотрудничество со своим форвардом Крисом Вудом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Документы уже подписаны. Клуб объявит о соглашении, которое рассчитано до июня 2027 года, уже в ближайшее время.

Вуд перешел в "Ноттингем Форест" веток 2023 года из "Ньюкасла" за 17 млн евро. Нападающий в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 23 матчах.

Читайте такжеТретья команда АПЛ подписала новый контракт со своим центрбеком
По теме
yellow-arrow
Челси договорился о контракте с 16-летним форвардом из Казахстана - Романо
yellow-arrow
Конкурент Манчестер Юнайтед по АПЛ сделал официальное предложение по нападающему клуба
yellow-arrow
Луис Диас: Довольны тем, как проходит наш сезон
Ноттингем Форест Крис Вуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости