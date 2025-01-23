Ноттингем Форест подпишет новый контракт со своим форвардом

"Ноттингем Форест" продолжит сотрудничество со своим форвардом Крисом Вудом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Документы уже подписаны. Клуб объявит о соглашении, которое рассчитано до июня 2027 года, уже в ближайшее время.

Вуд перешел в "Ноттингем Форест" веток 2023 года из "Ньюкасла" за 17 млн евро. Нападающий в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 23 матчах.