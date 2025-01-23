Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест подпишет новый контракт со своим форвардом
Документы уже подписаны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" продолжит сотрудничество со своим форвардом Крисом Вудом. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Документы уже подписаны. Клуб объявит о соглашении, которое рассчитано до июня 2027 года, уже в ближайшее время.
Вуд перешел в "Ноттингем Форест" веток 2023 года из "Ньюкасла" за 17 млн евро. Нападающий в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 23 матчах.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- Маловато? Обнародованы оценки Миколенко за матч с Тоттенхэмом
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000