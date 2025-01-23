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Конкурент Манчестер Юнайтед по АПЛ сделал официальное предложение по нападающему клуба

Англия

Они планируют попробовать

Конкурент Манчестер Юнайтед по АПЛ сделал официальное предложение по нападающему клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Конкурент "Манчестер Юнайтед" по АПЛ сделал официальное предложение по нападающему клуба.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Челси" сделал официальное предложение по нападающему Алехандро Гарначо.

"Манчестер Юнайтед" установил цену в размере 70 млн евро. "Челси" планирует попробовать купить игрока.

Ранее "Наполи" предложили 50-55 млн евро за аргентинского футболиста. Спортивные директора клубов ещё не приняли окончательного решения.

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В первой части сезона Алехандро Гарначо сыграл в 32-х матчах в "Манчестер Юнайтед", в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Arthas (Севастополь)
23.01.2025 в 19:39
як команда на 13 місці може бути конкурентом для команди з зони ЛЧ?
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Комментарии 1
Arthas (Севастополь)
23.01.2025 в 19:39
як команда на 13 місці може бути конкурентом для команди з зони ЛЧ?
Ответить
0
0

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