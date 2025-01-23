Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурент Манчестер Юнайтед по АПЛ сделал официальное предложение по нападающему клуба
Они планируют попробовать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Конкурент "Манчестер Юнайтед" по АПЛ сделал официальное предложение по нападающему клуба.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Челси" сделал официальное предложение по нападающему Алехандро Гарначо.
"Манчестер Юнайтед" установил цену в размере 70 млн евро. "Челси" планирует попробовать купить игрока.
Ранее "Наполи" предложили 50-55 млн евро за аргентинского футболиста. Спортивные директора клубов ещё не приняли окончательного решения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В первой части сезона Алехандро Гарначо сыграл в 32-х матчах в "Манчестер Юнайтед", в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Комментарии 1