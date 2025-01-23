Челси договорился о контракте с 16-летним форвардом из Казахстана - Романо

"Челси" договорился о контракте с талантливым 16-летним казахстанским форвардом Дастаном Сатпаевым из "Кайрата".

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 4 млн евро. Контракт Сатпаева с лондонским клубом рассчитан на 5 лет с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Дастан присоединится к "Челси", когда ему исполнится 18 лет.

Добавим, что Сатпаев за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 10 ассистов.